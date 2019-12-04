شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى فى شهر ومخاوف التجارة تعزز المشتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى فى شهر اليوم الأربعاء إذ أحبطت تصريحات الرئيس الامريكى دونالد ترامب الآمال فى التوصل إلى اتفاق تجارى سريع مبدئى مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر، بينما صعد الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.2% إلي 1487.90 دولار.

وقال ترامب أمس إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر 2020. جاءت تصريحات ترامب بعد أن فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

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وحفزت تعليقات ترامب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأمريكى قرب أدنى مستوى فى شهر، مما يزيد جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولار فى 2 ديسمبر.

وتقدم البلاتين 0.3% إلى 912.46 دولار وارتفعت الفضة 0.4% إلى 17.22 دولار.