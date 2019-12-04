شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الوطنية للتربية والتعليم" تبحث توزيع أرباح نقدية سنوية 25 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية، المُقرر انعقادها بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، وذلك لبحث مُقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 34.4 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

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كذلك ستصدق الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.