شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" تقترض 190 مليون ريال من ساب للاكتتاب في أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك ساب، وذلك بقيمة 190 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن مدة التمويل ستكون متوسطة الأجل إلى 5 سنوات من تاريخ السحب، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هو سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى رهن محفظة الأسهم الخاصة بإكتتاب أرامكو.

وتستهدف الشركة من التمويل تنويع استثمارات الشركة وذلك بالاكتتاب في شركة أرامكو، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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هذا وسيتم استكمال إجراءات توقيع الاتفاقية بتاريخ 03 ديسمبر 2019، على أن يتم تحديد مبلغ التمويل بناءً على الأسهم التي سيتم تخصيصها للشركة بعد الإكتتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.