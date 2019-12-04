شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سدافكو" تُقر شراء جزء من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على شراء جزء من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية قررت الموافقة على شراء عدد 2.749 مليون سهم من أسهمها، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

وبحسب البيان، قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

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كذلك وافقت الجمعية على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 65.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 53.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني يرجع إلى زيادة المبيعات للمنتجات المفضلة واختلاف مزيج البيع داخل قنوات التوزيع.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 123 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 103.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.