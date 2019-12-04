شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية..ضبط أكثر من 9500 مخالفة تجارية لضريبة القيمة المضافة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، أسفرت عن تحرير 9570 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع شهر يناير 2018.

وأضافت الهيئة أن عدد البلاغات الواردة للهيئة عن المنشآت المخالفة 15 ألف بلاغ منذ بداية عام 2018 حتى الآن، وذلك في ظل توسيع وتنويع قنوات التواصل للمستفيدين من جانب الهيئة، التي تسمح باستقبال بلاغات تخص مخالفات ضريبية وزكوية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية قد بدأت يوم الأحد الماضيتطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وجاء التطبيق، بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

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وتتوقع وزارة المالية السعودية بحسب بيان سابق أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019م مقابل 45.6 مليار ريال في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خلال العام الأول للتطبيق.

وبدأت دولة الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الماضي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.