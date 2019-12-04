شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تخصص 224 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بوزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تخصيص عدد 7 عمارات – أرقام: 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43) بإجمالي 224 وحدة سكنية، بالمجاورة الأولى (D1) بالحي السكنى الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح الإدارة العامة لرعاية العاملين بوزارة الخارجية.

كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية 3218 م2، بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة الشيخ زايد بنشاط طبى، بنظام البيع لصالح شركة الجدوى للإنشاء والتعمير، وتخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية (1885.3م2) بالمجاورة الثالثة بالحى الثامن بمدينة الشيخ زايد بنشاط طبى، بنظام البيع لصالح شركة الفرسان للخدمات الطبية، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1313م2 بالمجاورة الخامسة بالحى التاسع بمدينة الشيخ زايد، لصالح شركة النور للاستثمار والمقاولات العمومية، بنشاط طبى (مراكز طبية).

ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض رقم (495) بمساحة (553.6 م2) بنشاط خدمات صناعية بالمحور الخدمي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص قطعة الأرض رقم (8) بمساحة حوالى (11200م2) بنشاط "تجارى إدارى" على محور الكفراوى بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص قطعة الأرض رقم (92) بمساحة (3651.47م2) بمركز الخدمات الرئيسى (أ-أ) بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة مشروع تجارى إدارى، وتخصيص قطع أراضٍ بمساحة إجمالية (11854.75م2) بمركز خدمات السياحية الأولى والثانية، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط تجارى.