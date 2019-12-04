شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر للتطوير السعودية تمنح عقد توريد لـ"الفلاح للخرسانة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة البحر الأحمر للتطوير شركة "الفلاح للخرسانة الجاهزة"، عقد توريد الخرسانة الإنشائية منخفضة الكربون التي تدخل في مكوناتها مواد خام معاد تدويرها.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يلبي العقد احتياجات عمليات التطوير الجارية في مشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الشركة في مجال الاستدامة البيئية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "ستلعب هذه المادة التي صُنعت باستخدام مواد خام معاد تدويرها، وتم تطويرها بأدنى بصمة كربون ممكنة، دوراً أساسياً في تحقيق أهدافنا الطموحة على صعيد الاستدامة".

من جانبه؛ قال رئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، زايد الفلاح: "سنقوم بإنتاج وتوفير خرسانة إنشائية مصممة لتحمل الظروف المناخية في المنطقة لمدة تصل إلى 100 عام".

وتابع: "ستكون هناك حاجة إلى إنتاج نحو "700" ألف متر مكعب من الخرسانة لتلبية احتياجات أعمال البناء الأولية في الوجهة، بما في ذلك تطوير القرية السكنية العمالية التي تستوعب 10 آلاف عامل، وفندق فاخر لمنسوبي المشروع، ووحدات سكنية، بالإضافة إلى مرافق وخدمات بنية تحتية.

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ويعتبر التوقيع مع شركة الفلاح، الأول بين عقدين يهدفان إلى إنتاج وتوريد الخرسانة لتطوير مرافق مشروع البحر الأحمر، حيث سيتم الإعلان عن المقاول الآخر خلال فترة لاحقة من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير.

وتم اختيار "الفلاح للخرسانة الجاهزة"، نظراً لمعايير الاستدامة الصارمة التي تتبناها في تصميم وإنتاج ونقل الخرسانة وتركيبها، حيث ستلعب خبرتها في هذا المجال دوراً محورياً في تلبية متطلبات إنتاج بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية في مشروع البحر الأحمر.

ومنحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، نهاية الشهر الماضي "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية "السيادي السعودي" العام الماضي مشروع "أمالا"وهو الوجهة السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وتم ضع حجر الأساس في مطلع عام 2019. ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020.