"الزكاة السعودية: بإمكان المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقرارهم في دقائق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أنه يمكن لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقرارهم الضريبي في دقائق وبكل سهولة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي ذلك عن طريق الدخول لحساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة حقول المبيعات والمشتريات، ثم دفع الفاتورة المستحقة إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام سداد، ولا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.

وذكرت الهيئة أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال نفس الإقرار.

وأشارت الهيئة إلى أنه بضغطة زر على خانة "الاسترداد"، وأن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوماً كحد أقصى.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل خدماتها المقدمة للمكلفين وأصحاب المنشآت المسجلين لدى الهيئة لأغراض الزكاة أو الضريبة.

وفي الوقت ذاته، نشرت هيئة الزكاة والدخل مؤخراً إحصائيات لمعدل أدائها لهذا العام، وتضمنت هذه الإحصائية "معدل الوقت المستغرق من تقديم طلب الاسترداد حتى الحصول على المبلغ“.

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من جهة أخرى، جدّدت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

واشرطت إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

وبينت أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

ومؤخرا، وجه صندوق النقد الدولي نصيحة للمملكة العربية السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة والذي نشر على موقعه الرسمي، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وبدأت دولة الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الماضي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.