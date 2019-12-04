شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمير الرياض يدشن مشروعات بـ3.8 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يدشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، 40 مشروعاً مائياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال.

وسيقوم أمير منطقة الرياض اليوم أيضا بافتتاح المقر الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

ويشمل حفل التدشين، وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال، ليبلغ إجمالي قيمة المشروعات بذلك 3.76 مليار ريال.

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وستسهم المشروعات الجديدة -التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية- بتلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه وتوفير حلول بيئية مستدامة.

وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مارس الماضي 4 مشاريع كبرى في مدينة الرياض بـ 86 مليار ريال.

وشملت المشاريع "حديقة الملك سلمان" و"الرياض الخضراء" و"المسار الرياضي" و"الرياض آرت".

وتهدف المشروعات إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.