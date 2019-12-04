شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على طرح مشاريع جديدة وترسيتها على القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت مؤخرا على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المشرفة على قطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030)، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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وتأتي تلك التوجهات بالتزامن مع زيادة معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مؤخرا، عن توظيف 30308 باحث وباحثة عن عمل، بينهم 860 من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ بداية عام 2018م حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات بالسعودية.

وأوضح الصندوق في بيان سابق، أن فروعه الـ 22 عقدت 124 لقاءً وظيفيا للباحثين والباحثات عن عمل في شهر نوفمبر المنصرم.

ومؤخرا، أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.