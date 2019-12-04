شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9836، ونلاحظ أن السعر يتحرك في مسار جانبي تظهر ملامحه بالصورة، مما يشير إلى احتمالية أن ترتد التداولات صعوداً بعد ملامسة المستوى المذكور.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9712 كمحطة رئيسية تالية، بينما الفشل بالكسر سيدفع السعر للتوجه نحو مناطق 0.9990 خلال الجلسات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9820 والمقاومة 0.9920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط