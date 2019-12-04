شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي حول المتوسط المتحرك – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته فوقه، وطالما أن السعر فوق مستوى 0.6755، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، حيث يتحرك السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 0.7015 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد