شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بسلبية – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس ليختبر حاجز 60.00، لكنه يعود للتذبذب حول 61.00، حيث يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 59.60، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط