شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد الطفيف، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام التداولات اللحظية، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في الشراء الآن.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي، والذي يستهدف زيارة مستوى 54.60 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 51.80 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات دون 57.40 شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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