شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليخترق مستوى 16.96 ويختبر المقاومة المحورية 17.25، ولا يزال دونها حتى الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليبقى السيناريو السلبي مرجحاً على المدى اللحظي.

أهدافنا المتوقعة تبدأ بكسر مستوى 16.85 لتسهيل مهمة التوجه نحو 16.33 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 17.25 سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وزيارة مستوى 17.60 كمحطة إيجابية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.85 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط