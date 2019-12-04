شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليخترق مستوى 16.96 ويختبر المقاومة المحورية 17.25، ولا يزال دونها حتى الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليبقى السيناريو السلبي مرجحاً على المدى اللحظي.
أهدافنا المتوقعة تبدأ بكسر مستوى 16.85 لتسهيل مهمة التوجه نحو 16.33 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 17.25 سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وزيارة مستوى 17.60 كمحطة إيجابية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.85 والمقاومة 17.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحاول التعافي – تحليل - 04-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.