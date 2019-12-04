شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بإيجابية مساء يوم أمس ليختبر حاجز 1480.00 دولار، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء، مما يدعم فرص العودة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1447.00 كهدف رئيسي تالي.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة التصحيحية الهابطة يعتمد على الثبات دون 1489.00، حيث إن اختراقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1490.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي