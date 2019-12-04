شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضمن نموذج استمراري – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغط سلبي يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن التداولات الأخيرة تنحصر ضمن نموذج مثلث متماثل نعتقد بأنه سيساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحتاج السعر لاختراق 1.3305 للحصول على حافز إيجابي يدعم الاندفاع نحو مناطق 1.3380 خلال الفترة القادمة.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 1.3240، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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