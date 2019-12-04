شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يصل الهدف الأول – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية إضافية يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 108.40، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 107.45.
من هنا، فإننا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يصل الهدف الأول – تحليل - 04-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.