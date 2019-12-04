شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يصل الهدف الأول – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية إضافية يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 108.40، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 107.45.

من هنا، فإننا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط