الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 04-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند حاجز 1.3000، ويستمر السعر بالاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1.3045، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% للانخفاض الذي تم قياسه من 1.3381 إلى 1.1958، مما يعني بأن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.3180 كمحطة تالية.

 

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.2840، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي وانخفاض مؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3070

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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