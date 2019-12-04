شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن نموذج استمراري – تحليل - 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة ليقترب من اختبار مستوى 1.1065، يرافقه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم السلبي والاقتراب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.1105 ثم 1.1180.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.1065 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد