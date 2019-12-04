شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في شهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الخامس من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.17% لتتداول حالياً عند 17.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.25$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.77 مقارنة بالافتتاحية عند 97.93.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 137 ألف وظيفة مضافة مقابل 125 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.5 مقابل 54.7 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا"، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوعين على تفعيل واشنطون لزيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار بحلول 15 من هذا الشهر.

وفي سياق أخر، هدد الرئيس الأمريكي ترامب فرنسا بفرض تعريفات جمركية 100% على سلع توردها لبلاده تقدر بنحو 2.4$ مليار للضغط على باريس لكي تتراجع عن عزمها فرض ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة والتي ستضر بشركات التكنولوجيا وبالأخص الأمريكية،، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب ترامب الاثنين الماضي عن كون إدارته ستفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادم من البرازيل والأرجنتين.