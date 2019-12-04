شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من الشهر ذاته أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1074 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1082، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1084.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.9 مقابل 52.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.2 مقابل 52.2 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.9 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 51.3 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 51.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، ومقابل 52.2 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء تصريحات وزيرة الشئون الاقتصادية في فرنسا بارنييه رانشر بأن باريس متمسكة بإقرار الضرائب على الشركات التكنولوجية العملاقة.

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كما نوهت وزيرة الشئون الاقتصادية في فرنسا رانشر إلى أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية سيعملان على حل الخلافات حول الضريبة من خلال منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية والتي طرحت خطة حيال فرض الضرائب على الشركات التكنولوجية، وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع وبضائع فرنسية تقدر بنحو 2.4$ مليار وذلك رداً على الضرائب الفرنسية المحتملة.

وفي نفس السياق، أعربت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل باعتباره كتلة واحدة لمواجهة الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأمريكي بفرضها على سلع وبضائع فرنسية، مع أفادت المفوضية بأن قرار منظمة التجارة العالمية لا يسمح لأمريكا بزيادة الرسوم الجمركية، كما نوه وزير المالية الفرنسي برونو لومير أيضا بالأمس لكون تهديدات الأمريكية غير مقبولة، وأنه في حالة فرض تعريفات جديدة فأن الاتحاد وفرنسا على استعداد للرد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 137 ألف وظيفة مضافة مقابل 125 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.5 مقابل 54.7 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطون.