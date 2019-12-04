شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس عجز 1.6 مليون برميل مقابل فائض 1.6 مليون برميل، ومع تسعير الحمائية التجارية من قبل واشنطون وفرص تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وفي تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.16% لتتداول عند مستويات 56.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.43$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 56.10$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.38% لتتداول عند 61.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.08$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 60.82$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى مستويات 97.76 مقارنة بالافتتاحية عند 97.73، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.74.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 137 ألف وظيفة مقابل 125 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.6 دون تغير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.5 مقابل 54.7 في تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا"، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوعين على تفعيل واشنطون لزيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار بحلول 15 من هذا الشهر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أعرب وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك عن كونه يتوقع أن يكون اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً والذي من المقرر عقده غداً الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، بناء مع أفادته بأن روسيا لم تحدد موقفها بعد حيال ذلك الاجتماع.

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وفي نفس السياق، نوه وزير الطاقة الروسي نوفاك لكون بلاده تهدف إلى الالتزام كلياً باتفاق خفض الإنتاج خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن تجاوزت روسيا مستويات الإنتاج الخاصة بها خلال الشهر الماضي، وذلك مع أعربه عن كون روسيا ستبحث استثناء مكثفات الغاز الروسي من تخفيضات الإنتاج المقررة من قبل أوبك وحلفائها بواقع 1.2 مليون برميل حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

ونود الإشارة لكون بيانات وزارة الطاقة الروسية أوضحت مؤخراً أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.244 مليون برميل من 11.229 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط شهدت في أخر جلسات الأسبوع والشهر الماضي أسوء أداء يومي لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر مع تراجع خام نيمكس بنحو الخمسة بالمائة وتراجع خام برنت بنحو الأربعة بالمائة.

وجاء ذلك عقب أعرب وزير الطاقة الروسي نوفاك الجمعة الماضية أنه من الأفضل تأجيل اتخاذ قرار تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده للفترة التي تسبق شهر نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي عكس إمكانية عدم اتفاق الدول الأعضاء لدى منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة على تمديد أجل الاتفاق.

وفي المقابل، تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن كون منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة سيبحثون خلال اجتماعهم المرتقب غداً في فيينا التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.4 مليون برميل إلى 1.6 مليون برميل بحلول مطلع آذار/مارس، وذلك مع أفادته بأن الإضرابات التي تشهدها العراق لم تؤثر على إنتاج بلاده النفطي أو التصدير.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون مندوبي الدول الأعضاء لمنظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، قد أعربوا الأسبوع الماضي عن كون فائض إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 سوف يعادل العجز المتوقع خلال النصف الثاني من العام القادم، وأنه وفقاً لدلك فمن المتوقع أن يكون سوق النفط متوازناً خلال 2020.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي الأربعاء الماضي بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل مؤخراً مستوى قياسي جديد ليعكس الأعلى له على الإطلاق عند 12.9 مليون برميل يومياً مع ارتفاعه خلال الآونه الأخيرة بواقع 100 ألف برميل يومياً، كما تطرقت الإدارة آنذاك لكون صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت إلى 3.48 مليون برميل يومياً أو بواقع 453 ألف برميل يومياً وارتفعت وارداتها إلى 6.19 مليون برميل أي بواقع 217 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 668 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من الشهر الماضي، موضحة الأدنى لها منذ نيسان/أبريل من 2017 وذلك مقارنة مع نحو 887 منصة عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2018، لتعكس سادس تراجع أسبوعي وتراجعها الشهري الثاني عشرة على التوالي.