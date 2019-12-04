شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية مع تسعير الأسواق لتصعيد الحمائية التجارية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية في ظلال تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من البلدان تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي نوه بالأمس لكون يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وفي نفس السياق، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن كون بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا"، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوعين على تفعيل الإدارة الأمريكية لزيادة الرسوم الجمركية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر وفي أعقاب تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيال الأوضاع في مدينة هونج كونج.

وفي سياق أخر، هدد الرئيس الأمريكي ترامب فرنسا بفرض تعريفات جمركية 100% على سلع توردها لبلاده تقدر بنحو 2.4$ مليار وذلك رداً على عزم باريس فرض ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة والتي ستضر بشركات التكنولوجيا وبالأخص الأمريكية، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الجمهوري الاثنين الماضي عن كون إدارته ستفرض رسوم جمركية على واردات أمريكا من الفولاذ والألمونيوم القادم من البرازيل والأرجنتين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.7 مقابل 54.2 في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الثالث إلى 0.6% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الثاني، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%.

Advertisements

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق للاجتماع الثاني على التوالي عند 0.75%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.53% ليخسر 9.00 نقطة ويصل إلى المستوى 1,697.73، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.25% ليخسر هو الأخر 292.01 نقطة ويصل إلى المستوى 23,087.80.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.26% ليخسر 9.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,841.21، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليخسر هو الأخر 11.41 نقطة ويصل إلى المستوى 2,873.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.23% ليخسر 325.70 نقطة ويصل إلى المستوى 26,065.60، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.06% ليخسر هو الأخر 22.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,061.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.19% ليخسر 21.33 نقطة ويصل إلى المستوى 11,206.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.51% ليخسر هو الأخر 101.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,610.90.