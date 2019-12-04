برانسون مستمر في السيطرة على «فيرجن أتلانتيك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون: إنه سيتخلى عن البيع المقرر لحصة في شركة «فيرجن أتلانتيك» للطيران من أجل الاستمرار في السيطرة على شركة الطيران التي أسسها وتوسيعها.

وتوصل برانسون إلى اتفاق للتخلي عن خطة ترجع إلى عامين لبيع جزء من شركة الطيران إلى مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم»، وسيتمسك بحصته التي تبلغ 31%، ليحتفظ بحصة إجمالية تبلغ 51 في المئة، حسبما نقلت «بلومبيرج» عنه قوله في خطاب للعاملين في الشركة على مدونته الخاصة يوم الاثنين. وأوضح أن الاتفاق «يخضع للعقد». وكانت مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم»، قد وافقت على شراء حصة بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني (284 مليون دولار) في عام 2017، كجزء من مشروع ثلاثي مع شركة «دلتا إير لاينز» التي تمتلك بالفعل 49% من فيرجين أتلانتيك.

Advertisements

وقالت فيرجين بشكل منفصل، إن اتفاق العائدات ومشاركة التكلفة لن يتأثر بقرار التراجع عن البيع، وسيتم تنفيذه «في المستقبل القريب».

وقالت مصادر مطلعة لبلومبيرج في وقت سابق: إنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم» في الأسابيع القليلة القادمة، إلا أن المجموعة ومقرها باريس رفضت التعليق.

(د ب أ)