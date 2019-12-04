«لوك أويل» تحذر من زيادة تخفيضـات إنتـاج الـخام فـي الشـتاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، إنه لن يكون من الملائم زيادة تخفيضات إنتاج النفط في فصل الشتاء على الأخص بالنسبة لروسيا.

تأتي تصريحات رئيس لوك أويل المسجلة الأسبوع الماضي، والتي نُشرت الثلاثاء قبل أيام من اجتماع أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط من بينهم روسيا في فيينا لبحث تحركهم القادم المشترك بشأن سوق النفط العالمية.

وقال علي كبيروف، إنه سيكون بمقدور روسيا استعادة إنتاج النفط في الآبار، التي توقفت على نحو طوعي في إطار المساعي الخاصة بخفض الإنتاج، «في ستة أشهر فقط» بسبب الأوضاع القاسية في الشتاء.

وقال إن سعر النفط الحالي عندما يتراوح بين 63 و64 دولاراً للبرميل مناسب لكل من المنتجين والمستهلكين، مكرراً أنه يأمل في أن تجتمع أوبك وحلفاؤها في مارس/ آذار مجدداً قبل انتهاء أجل الاتفاق الحالي.