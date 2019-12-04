الأسهم الخليجية تفلت من تراجع استمر 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع شهد المؤشر الأوسع نطاقاً لقياس أداء أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 بفضل السوق الكويتي والسعودي والعماني بصفة خاصة التي سجلت نمواً أحادي الرقم، مقابل تراجع أداء المؤشرات الإماراتية. ووفقاً لبيانات «كامكو» فقد أدى ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 3.7% إلى دفع السوق الكويتية لتصدر المركز الأول من حيث المكاسب المسجلة منذ بداية العام حتى تاريخه، والتي بلغت نسبتها 16.7%، تليها البحرين بنسبة 14.2%، فيما اكتفى المؤشر السعودي بارتفاع 0.4% مقابل ارتفاع 2.4% لمؤشر أبوظبي و5.9% لمؤشر دبي. وتراجع 6% في مؤشر سوق مسقط.

وبعد تسجيل مؤشر البورصة الكويتية مكاسب هامشية في أكتوبر 2019 عاد مجدداً لتصدر قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى البورصات الخليجية في نوفمبر 2019. كما كانت بورصة الكويت من أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم خلال الشهر، حيث حلت ثانية بعد أسواق الأوراق المالية الأمريكية في ما يتعلق بالمكاسب الشهرية المسجلة. وجاءت المكاسب خلال الشهر بصفة حصرية على خلفية أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة، كما يتضح من التباين بين أداء مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 5 في المئة خلال الشهر، وهو ما دفع بمكاسبه منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه للارتفاع إلى 23.8 في المئة، ويعد بذلك ضمن أعلى المعدلات على مستوى العالم. من جهة أخرى، استقر أداء مؤشر السوق الرئيسي دون تغير يذكر، حيث سجل نمواً هامشياً بنسبة 0.2 في المئة، ليصل بذلك معدل نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 0.6 في المئة.

وانعكس ذلك على أداء المؤشر العام الذي سجل نمواً بنسبة 3.7 في المئة بنهاية نوفمبر 2019 لتصل بذلك مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 16.7 في المئة، وهي الأعلى خليجياً ومتفوقاً على أداء سوق البحرين الذي جاء في صدارة أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال الشهر الماضي.

السوق السعودية

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جاءت السوق السعودية (تداول) في المرتبة الثالثة كأفضل الأسواق الخليجية أداء خلال نوفمبر بنمو شهري بلغت نسبته 1.5 في المئة. وشهد المؤشر موجة من الأرباح المتتالية على مدى خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الثالث من الشهر بما دفع المؤشر لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة، ليصل إلى 8062.6 نقطة، إلا أنه تخلى عن ذلك المستوى بعد معاودة التوازن لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث أنهى مؤشر تداول الشهر عند مستوى 7,859.06 نقطة. كما أسهمت المكاسب المحققة خلال الشهر في تحويل الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه إلى الجهة الإيجابية وإن كان بنسبة هامشية بلغت 0.4 في المئة.

وكان الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر تجزئة الأغذية بنسبة 8.0 في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والسلع الرأسمالية بنمو بلغت نسبته 4.0 في المئة و3.7 في المئة، على التوالي. وتراجعت أنشطة التداول للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، حيث تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى أدنى مستوياته المسجلة في تسعة أشهر وبلغ 55.3 مليار ريال سعودي، بانخفاض 10.3 في المئة مقابل 61.7 مليار ريال في الشهر السابق.

البحرين وعمان

وأنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات نوفمبر دون تغير يذكر، إلا أنه نجح في الاحتفاظ بمكانته كأحد أفضل المؤشرات الخليجية أداءً على مستوى المنطقة منذ بداية العام حتى تاريخه (+14%)، حيث ارتفع المؤشر 0.2% في نوفمبر، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1526.95 نقطة.

وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، مسجلاً نمواً أحادي الرقم في نوفمبر بعد التراجع الهامشي الذي شهده بنهاية تداولات الشهر السابق. وتمكن مؤشر سوق مسقط 30 من تخطي حاجز 4 آلاف نقطة مجدداً، حيث أنهى تداولات الشهر عند 4,064.1 نقطة بنمو 1.6 في المئة. وظلت أنشطة التداول ضعيفة، وكانت سلطنة عمان هي السوق الوحيدة بعد السعودية التي تسجل انخفاضاً في أنشطة التداول على أساس شهري. حيث انخفض إجمالي القيمة المتداولة في البورصة بنسبة 39.3 في المئة ليصل إلى أدنى المستويات المسجلة في ستة أشهر بقيمة تداولات إجمالية بلغت 32.4 مليون ريال في نوفمبر 2019.