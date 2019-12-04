شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكيماوية: تطبيق المعادلة السعرية للغاز يحل مشكلات شركات الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن حل مشكلة شركات الأسمدة سواء العامة، أو الخاصة مع سعر الغاز الطبيعى، يتطلب تطبيق المعادلة السعرية التى سبق التوافق عليها .

أضاف الجبلى لـ" الخليج 365" على هامش مؤتمر تعميق الصناعة، الذى نظمته نقابة الكيماويات، برئاسة عماد حمدى، أن سعر المليون وحدة حرارية يصل لـ 4.5 دولار ، للشركات فى مصر، فى حين يصل عالميا لنحو 2.5 دولار، وبالتالى لابد من النزول بالسعر حتى تتمكن الشركات المصرية من المنافسة العالمية .

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وأضاف شريف الجبلى، أن أغلب دول العالم الآن تتوسع فى صناعة الأسمدة، خاصة اليوريا لاستهلاك كميات الغاز المتزايدة، وهو أمر لابد من دراسته.

أشار إلى أنه من المهم أيضا استخدام الفوسفات، كمادة خام فى صناعة الأسمدة بدلا من تصديره، لأن تصنيعه يضيف قيمة مضافة للصناعة، وهو ما نرغب فيه جميعا ، نظرا لاهمية تصدير المنتج التام عن المادة الخام.