شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1016 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين، وذلك بعدما لامس هدفه السعري الثاني عند 1020 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من النماذج السليبة لذلك نتوقع عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1000 ثم 965 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1040 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,006 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,028 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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