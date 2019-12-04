شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 280 فلس خلال الأسبوع الحالي، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 274 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 263 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 270.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 276.3 فلس

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الميل العام المتوقع اليوم: هابطلامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 280 فلس خلال الأسبوع الحالي، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 274 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 263 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 270.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 276.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط