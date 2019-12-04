شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 72٫90 فلس، بالرغم من انه سجل انخفاض بلغ 69٫50 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 75 فلس، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 67 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 75 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70 فلس وبين مستوى المقاومة هو 74.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط