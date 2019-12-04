الاقتصاد

شركة الديرة القابضة (ALDEERA)يعكس اداء ايجابي -تحليل صباحي- 04-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 14٫60 فلس، في ظل ارتفاع ضخم لكمية التداول لم يشهده السهم منذ منتصف عام 2017، وهو ما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع امكانية وصول السهم لمستوى 18٫50 فلس، الا ان    هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 15 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

 

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 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.5 وبين مستوى المقاومة هو 16.0 فلس

 

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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