شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير متنصف الشهر الماضي، حيث أغلق عند مستوى 33٫10 فلس، لينهي بذلك الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما قد يمنح السهم مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 36 فلس، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 30٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 32.3 وبين مستوى المقاومة هو 34.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد