شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث أغلق عند مستوى 42٫50 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند مستوى 45 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 35 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 41.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط