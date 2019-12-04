شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يرسل اشارات سلبية -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 570 فلس، الا انه انهى الجلسة منخفضا عند مستوى 540 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 520 فلس مرة اخرى ثم 450 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 590 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 520.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 550.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط