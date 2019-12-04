شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 3063 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 3090 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم مرة اخرى، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3000 فلس مرة اخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 3100 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3,038.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 3,082.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط