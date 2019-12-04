شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يخترق متوسطة المتحرك -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫532 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما انهى السهم الجلسة اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 0٫515 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫54 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.53 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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