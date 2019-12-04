شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS)يلامس هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند 0٫455 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا سابق لنا منتصف شهر اكتوبر الماضي، ثم انخفاض السهم ليغلق عند مستوى 0٫438 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 0٫415 ريال كمستوى اول ثم 0٫40 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫455 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط