شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS)يلامس هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند 0٫455 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا سابق لنا منتصف شهر اكتوبر الماضي، ثم انخفاض السهم ليغلق عند مستوى 0٫438 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 0٫415 ريال كمستوى اول ثم 0٫40 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫455 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.45 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر السلام العالمية (SIIS)يلامس هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 04-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.