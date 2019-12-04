شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6622 نقطة، في ظل تراجع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، كما كون المؤشر نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6550 ثم 6300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,599 بينما مستوى المقاومة هو 6,660 نقطة