شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 10186 نقطة، في ظل استمرار تواضع كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، ومازال المؤشر يواجه مستوى المقاومة الحالي عند 10200 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,150 بينما مستوى المقاومة هو 10,204 نقطة