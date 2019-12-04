شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وظائف ذوى الإعاقة فى مصر ومتوسطات الأجور التى يحصلون عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الأمم المتحدة فى الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات، وفى هذا الإطار تسعى الدولة إلى بذل جهودا كبيرة من أجل وضع الإطار اللازم لدمج ذوى الإعاقات فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كيفية اندماج الأشخاص ذوى الإعاقات الوظيفية في الحياة الاقتصادية وطبيعة الوظائف التى يمارسونها، والتى أظهرت ما يلي:

- 18.4% يعملون كرجال التشريع والمديرين "20.7% للذكور، 6.7% للإناث".

- 6.3% الاخصائيون أصحاب المهن العلمية "5.3% للذكور، 11.8% للإناث".

- 8.2% الفنيون ومساعدو الاخصائيين "6.4% للذكور، 17.8% للإناث".

- 2.5% القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم "2.3% للذكور، 3.4% للإناث".

- 12.2% العاملون في الخدمات ومحلات البيع "10.3% للذكور، 22.3% للإناث".

- 13.5% المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين "12.2% للذكور، 20.5% للإناث".

- 14.3% الحرفيون ومن إليهم "16.8% للذكور، 1.2% للإناث".

- 7.9% عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات "10.6% للذكور، 4.8% للإناث".

Advertisements

- 14.8% عمال المهن العادية "15.4% للذكور، 11.5% للإناث".

ويتوزع المشتغلين ذوى الصعوبات الوظيفية وفقا لموسمية العمل كما يلى:

- 80.5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة "78.0% للذكور، 93.5% للإناث".

- 2.9% نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة "2.8% للذكور، 3.2% للإناث".

- 0.3% نسبة المشتغلين بعمل موسمى "0.3% للذكور، 0.2% للإناث".

- 16.3% نسبة المشتغلين بصفة متقطعة "18.8% للذكور، 3.1% للإناث".

ويتوزع متوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر):

- 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

- 70.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للذكور بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 78.6 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

- 65.4 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للإناث بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 64.8 جنيه لغير ذوي الصعوبات.