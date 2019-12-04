شكرا لقرائتكم خبر عن "لو ناوى تطلع عمرة".. 8 نصائح مفيدة حتى لا تقع فى شباك السماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن بدأ موسم العمرة للعام الجديد 1441ه، تحذر وزارة السياحة وغرفة الشركات المواطنين بشكل شبه يومى من الوقوع فريسة فى شباك السماسرة، الذين يجوبون المحافظات للترويج لبرامج وهمية وبأسعار مرتفعة، حيث تؤكد الغرفة أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء فإن شركات السياحة هي الوحيدة التى لها حق تنظيم رحلات العمرة.

ولفتت إلى أن بوابة العمرة المصرية التى تم تدشينها تحافظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال، فقد تم تسجيل كافة شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة علي البوابة ليقوم المواطن بالاختيار من بينها.1 – يجب أن تعلم أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقدك حقك ويعرضك للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة.

وإلى كل من يرغب فى أداء العمرة هذا العام نصائح للتأكد من سلامة موقف شركة السياحة التى اختارها:

1 – يجب أن تعلم أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقدك حقك ويعرضك للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة.

2 – السمسار يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة.

3 – أول خطوة يجب أن تقوم بها للتحاشى تلك المخاطر اللجوء إلى بوابة العمرة المصرية، التى سهلت كافة الإجراءات للمواطن ومنحته حق اختيار الشركة التى ستقوم بتنظيم رحلته.

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4 - جميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، أدخل وتأكد من وجود اسم الشركة التى ترغب فى السفر معها مسجلا على البوابة.

5 - البوابة تعمل تحت الاشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين، ومراقبة الشركات فى تنفيذ البرامج ومعاقبة المقصرين فى حالة الاخلال مع المعتمرين .

6 – الخطوة التالية تأكد من من وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة مسجلا على البوابة، بكافة تفاصيلة من السعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الاقامة بالمملكة العربية السعودية واسم المشرف المرافق للرحلة .

7 - يجب أن تتأكد من حصولك على رمز "الباركود" الذى يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

8 - يتيح " الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل ايه مشاكل تواجهه.