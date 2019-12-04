شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي والتي تم تعديلها من نمو 0.5%، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، وتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لتلك النسبة.