شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المنشآت الصناعية تعتمد على قدامى العاملين لتدريب الموظفين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، توجهات المنشآت الصناعية فيما يتعلق بتدريب العاملين الجدد، والتى شارك فيها 516 منشأة صناعية، حيث أكدت 458 منشأة أنها توفر تدريب للعاملين لديها بنسبة 89% من إجمالى العينة المشاركة بالبحث، مقابل 58 منشأة فقط بنسبة 11% لا توفر تدريب.

وقالت الدراسة التى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن غالبية المنشآت تفضل التدريب من خلال قدامى العاملين ومراكز داخل المنشأة، وكانت طبيعة البرامج التدريبية موزعة بين تدريب فنى متخصص والجودة والصحة والسلامة المهنية، أما بالنسبة للمهارات فتركزت بين التدريب على السلوك الوظيفى والانضباط فى العمل، والدقة والإخلاص فى أداء المهام، والعمل ضمن فريق، ثم مهارات التواصل.

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وبالنسبة لاستعانة المنشآت بجهات التدريب الخارجية، فإن غالبية المنشآت فى كافة القطاعات والأحجام والأقاليم تعتمد على جهات التدريب الحكومية، بينما الاستعانة بالمراكز والمعاهد الخاصة يكون بشكل أكبر لدى القاهرة والوجه القبلي، وفى قطاع المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الغذائية والمنتجات التعدينية والطباعة.

واعتبرت الدراسة، أن تولى 89% من المنشآت تدريب العاملين الجدد يؤكد ضعف مخرجات المنظومة الحالية للتعليم والتدريب الفنى والمهني، كما أنه بالرغم من أهمية المهارات غير الفنية إلا أن منظومة التعليم الفنى الحالية لا تتعامل مع هذه المهارات، كما أن غالبية المنشآت فى كافة الأحجام والأقاليم والقطاعات تفضل التدريب من خلال قدامى العاملين أو مراكز تدريب داخلى يشير إلى مشكلة فى منظومة التدريب الحالية إما أنها تقدم تدريب غير مبنى على احتياج أو عدم وجود تواصل جيد بين المراكز التدريبية والمنشآت.