شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: نسعى لتصدير البصل والرمان والعنب لفيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد الدمرداش عضو جمعية رجال الأعمال، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الحكومة المصرية نجحت فى إدخال البرتقال إلى السوق الفيتنامية ونسعى إلى تصدير العديد من المنتجات الرزاعية منها البصل والرومان والعنب والبطاطس بجانب تصدير البلح والتفاح المصرى للسوق الفيتنامية، مضيفا أن هناك مجالات للتعاون المشترك والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة فى مجال الصناعات الغذائية بجانب إمكانية التعاون فى المجال السياحى بين البلدين.

وأشار الدمرداش، إلى أن التجربة الفيتنامية فى التصدير "نموذج" يجب الاستفادة منه فى زيادة الصادرات المصرية من خلال التعرف على الحوافز والتيسيرات التى تقدمها للمصدرين، مشيراً إلى أن فيتنام حافظة على تحقيق معدلات نمو فى الصادرات بنسبة 63% خلال 4 سنوات.

واقترح الدمرداش، عمل توأمة بين المعاهد الزراعية البحثية فى مصر وفى فيتنام بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين الحجر الزراعى فى البلدين، لافتا أن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك فى الاستثمار فى الصوب الزراعية والمزارع السمكية بجانب التصنيع الغذائي.

وكانت جمعية رجال الأعمال، قد عقدت اجتماعا مع سفير فيتنام بالقاهرة، تران ثانه كونج، والذى على عمق العلاقات المصرية الفيتنامية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين يمتد لأكثر من 55 عاماً.

وأضاف السفير الفيتنامي، أن الزيارات المتبادلة للرئيسان المصرى والفيتنامى ساهمت بشكل كبير فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا أن حجم التبادل التجارى بلغ 472 مليون دولار فى 2018 حيث تستورد مصر ما قيمته 439 مليون دولار فيما تستورد فيتنام من مصر صادرات تقدر بنحو 33 مليون دولار.

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وأشار كونج إلى أن هناك فرص واعدة للتعاون التجارى بين البلدين خاصة وأن فيتنام تمثل سوق كبير للمنتجات المصرية وسوق جاذب للاستثمار، وذلك بفضل ما تم توقيعه من اتفاقيات للتجارة الحرة تصل لنحو 12 اتفاقية.

وقال، إن فيتنام تشتهر بأنها من الدول المتقدمة فى التصنيع والتصدير خاصة فى مجال الالكترونيات والملابس والاحذية والاثاث والاسماك والكاجو والقهوة والفلفل والأرز، لافتا أن فيتنام جذبت استثمارات لنحو 116 دولة بأجمالى 27 الف مشروعات تقدر استثماراتهم بحوالى 340 مليار دولار.

من جانبها أكدت تران ثانه بن، رئيسة قسم تسهيل التجارة بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، أن حجم التجارة بين مصر وفيتنام شهد نموا كبير وصل إلى 480 مليون دولار فى 2018 مقارنة بـ315 مليون دولار فى 2016.

وأضافت، أن حجم التجارة بلغ خلال 10 أشهر الأولى من العام الجارى 400 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل بنهاية 2019 إلى 500 مليون دولار.

وقالت إن فيتنام تولى اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خاصة فى التصدير إلى السوق الافريقية، مشيرة أن مصر بوابة ومدخل هام للصادرات الفيتنامية لأسواق افريقيا ومنها الاسماك والارز والقهوة والملابس الجاهزة، لافتا أن حجم تجارتهم مع افريقيا لا تتعدى 1% بالرغم أن قطاع التصدير حقق معدلات نمو كبيرة بلغ 13.5% ليصل إلى 244 مليار دولار فيما بلغت الواردات 237 مليار دولار.

وأضافت أن فيتنام جذبت استثمارات خارجية فى عام 2018 تقدر بنحو 35.5 مليار دولاربجانب توقيع 12 اتفاقية مع 55 دولة من بينها 17 دولة من مجموعة الـ20، وكافة دول مجموعة الـ 7.