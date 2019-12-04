شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تبوك الزراعية (6040) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، حيث يشهد ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً إيجابياً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 5.94% بما يعادل 0.46 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.76، ويظل هذا السيناريو قائماً طيلة استقراره أعلى مستوى 7.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.86 ومستوى المقاومة 8.76.