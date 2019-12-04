سامبا يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 04-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سامبا (1090) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 29.70، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.17% بما يعادل 0.05 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 29.00، ليستهدف مستوى المقاومة 31.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.50 ومستوى المقاومة 30.65.
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