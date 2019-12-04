شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يسعى نحو دعمه القياسي – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أبو معطي (4191) التراجع في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.92% بما يعادل -0.38 نقطة، ونظراً لحداثة إدراج السهم بالمؤشر الرئيسي ونقص البيانات التاريخية له تحليلنا قائم على تشارت لفترة ساعة واحدة، ونلاحظ من خلاله سيطرة الاتجاه الهابط، مع معاناة السهم بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى دعمه القياسي عند 18.80، وهو المستوى الذي سجل عنده أقل سعر للسهم يوم 28 من شهر فبراير (تشرين الثاني).

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.80 ومستوى المقاومة 20.50.