شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.44 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في الوقت الذي يعاني فيه السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 21.62. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 23.00.

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