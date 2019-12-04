كهرباء السعودية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 04-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم كهرباء السعودية (5110) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليستعيد السهم توازنه ويعاود تحركه بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد ووصلها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مما كون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.71% بما يعادل 0.54 نقطة، ليلامس السهم آخر مقاوماته الخطرة وهو المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محاولاً التخلص من ضغطه السلبي.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.00.
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